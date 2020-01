ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଢିବ ବିଜେପି: ଅମିତ ଶାହା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୫ ।୧: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ବୁଥ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା । ଅମିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢିବ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଏ ସରକାର ଗଢିବ ।’

BJP President&Home Min Amit Shah: Arey Kejriwal, Sonia ji&Rahul ji open your eyes&see how day before yesterday only, Nankana Sahib Gurdwara was attacked in Pakistan. It is an answer to all those who are protesting against #CAA. Where would those Sikhs affected in the attack go? pic.twitter.com/c60034WjlZ

— ANI (@ANI) January 5, 2020