ଅନୁଭବଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆଟାକ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ

କଟକ: କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ବାରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । କେବଳ ଆକ୍ଟିଭ ରହଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାରିଛନ୍ତି ତେରେଛା ବାଣ । ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ।

କୋର୍ଟରେ ଓଲିଉଡ କପଲ ଅନୁଭବ-ବର୍ଷାଙ୍କ ପାରବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶୁଣାଣି ହୋଇ ନାହିିଁ । ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରି ଟ୍ୱିଟରରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟ କରି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଟାକ । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ସତ ଏବଂ ମିଛ କ’ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର । ଅଡିଓରେ ଥିବା ଭଏସ କାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

I have no intentions to hurt or tarnish your image. I respect you but I’m bound to tweet & ask you this question only after being harassed & humiliated several times by so many which is disturbing me, my entire family’s mental & physical health! FRIENDLY TWEET PLEASE. NO OFFENCE!

— Anubhav Mohanty (@AnubhavMohanty_) September 15, 2022