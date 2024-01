ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆସାମ ପୋଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଭିଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। “ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସାମୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ।”

ଏଭଳି ‘ନକ୍ସଲ ରଣନୀତି’ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଭିଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସାମ ପୋଲିସର ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ଏବଂ ଗାଇଡଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଗୌହାଟୀରେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି ।

These are not part of Assamese culture. We are a peaceful state. Such “naxalite tactics” are completely alien to our culture.

I have instructed @DGPAssamPolice to register a case against your leader @RahulGandhi for provoking the crowd & use the footage you have posted on your… https://t.co/G84Qhjpd8h

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 23, 2024