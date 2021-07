ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତବା ପରେ ଆଥଲେଟଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଏମିତି ଶବ୍ଦ; ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଜିତିବା ସମସ୍ତ ଆଥଲେଟଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ । ପଦକ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚଳିତ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ କେଲୀ ମ୍ୟାକଓୟେନଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏମିତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ୫୭.୪୭ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ନେଇ କେଲୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଖୁସିଥିବା କେଲ ଚ୍ୟାନେଲ-୭କୁ ଏକ ଲାଇଭ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବା ନାଥନ୍ ଟେମ୍ପଲଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାବାବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ନପାରି କେଲୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଫକ୍…. ୟା । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ କେଲୀ ।

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss

— Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021