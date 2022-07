ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ପିଟି ଉଷା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଦେଶର ମହାନ୍ ଆଥଲିଟ୍ ପିଟି ଉଷା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କମ୍ପୋଜର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକାର ଇଲେୟାରାଜା, ବିରେନ୍ଦ୍ର ହେଗଡ଼େ ଏବଂ ବି ବିଜୟେନ୍ଦ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପିଏମ ମୋଦୀ ପିଟି ଉଷାଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳରେ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଆଥଲିଟ୍ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ । ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।

୧୯୮୩ ରେ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେ ୪୦୦ ମିଟର ରେସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅନେକ ଥର ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି । ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ, ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।

The remarkable PT Usha Ji is an inspiration for every Indian. Her accomplishments in sports are widely known but equally commendable is her work to mentor budding athletes over the last several years. Congratulations to her on being nominated to the Rajya Sabha. @PTUshaOfficial pic.twitter.com/uHkXu52Bgc

