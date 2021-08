୨ ହଜାର କିମି ଉଡିଥିଲା OLYMPICS; ଶେଷରେ ବିଲେଇ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଗଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨ ହଜାର କିମି ଉଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବିଲେଇ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି । ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଏକ ବିରଳ ବାଦୁଡି ସମ୍ପର୍କରେ । ଏହି ବାଦୁଡିର ଓଜନ ମାତ୍ର ୮ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆକାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳି । ଅଲିମ୍ପିକ ନାମକ ଏହି ବାଦୁଡିଟି ୨୦୦୦ କିମି ଯାତ୍ରା କରି ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରି ଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Help us find out more about the Nathusius’ pipistrelle and donate today- https://t.co/BPWMi9UU8f .

The Nathusius’ pipistrelle is 1 of Britains 17 breeding bat species and the largest and rarest of our 3 pipistrelle species. It only weighs around 8g and it's a migratory species! pic.twitter.com/wOU2ethpmm

— Bat Conservation Trust (@_BCT_) August 6, 2021