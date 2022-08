ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପଦକର ରଙ୍ଗା ସୁନାର ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ନିଜ ଭୁଲ୍ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ରାକ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡା ୨୦୨୨ରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଏଥର ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାତରୁ ୯ ରନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୧ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ୧୬୨ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ୧୪.୨ ୧ଭରରେ ଦୁଇଟି ଓ୍ଵିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୮ ରନ କରିଥିଲା। ହେଲ ଏହା ପରେ ଏମିତି ଓ୍ଵିକେଟ୍ ପତନ ଘଟିଲା ଯେ, ଦଳ ୧୫୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟରୁ ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା।

Congratulations to the Indian women’s team for winning silver ..But they will go home disappointed as it was their game tonite ..@BCCIWomen

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) August 7, 2022