ଏହି ଆପ୍ ରୁ ଲିକ୍ ହେଉଛି ଡାଟା: ଡାର୍କ ୱେବରେ ହେଉଛି ବିକ୍ରି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ସୋସିଆଲ ଆପ୍ ରୁ ଡାଟା ଲିକ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏବେ ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆପ୍ ର ଡାଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିଷ୍ଟମରୁ ଲିକ ହେବା ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇ-ମେଲ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହା ସହିତ ଡାଟା ଲିକରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଉପାୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାଇବର ଅଥରିଟି କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଡାଟା ଲିକ ହେଉତିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଭେଲ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲିୟରଟ୍ରିପ ।

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏହି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲିକ ହୋଇଥିବା ଡାଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେନ୍ସିଟିଭ ଡାଟା ନାହିଁ । ତେବେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଏହା ଏବେ ସାଇବର ଅଥରିଟିଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି । ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ସ୍କ୍ରିସଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ନୀ ନେହେରା ।

The CLEARTRIP seems to have suffered a massive data breach !!

The screenshot as was posted by the threat actor (on private forum) to sell the data. As can be seen : the breach is new, customer entries info as well as internal company files are there.#cybersecurity #CyberAttack pic.twitter.com/ldAM2JtsCb

— Sunny Nehra (@sunnynehrabro) July 18, 2022