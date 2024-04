କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ଲଭଲୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା । ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ଲଭଲୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ଲଭଲୀଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏନେଇ ଏଏନ୍ଆଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ଲଭଲୀ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ‘ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଦଳ ବିରେଧୀ ଥିଲା, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେହି ଦଳ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି ।’

Arvinder Singh Lovely resigns from the position of Delhi Congress president.

"The Delhi Congress Unit was against an alliance with a Party which was formed on the sole basis of leveling false, fabricated and malafide corruption charges against the Congress Party. Despite that,… https://t.co/Y1A360fuut pic.twitter.com/hLP9RtnzUE

— ANI (@ANI) April 28, 2024