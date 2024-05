ଅକାଳୀ ଦଳକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ବୁଟରେଲା ଦଳରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା । ଦଳର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଏଏନ୍ଆଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛି ।

ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ହରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ‘କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବା ନେଇ ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିବାର ୧୫ରୁ ୧୮ ଦିନ ବିତିଯାଇଛି । ଦଳର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ମୋ ଖବର ନେଲେ ନାହିଁ । ଏହା କୌଣସି ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ଯେ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବୁ । ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦଳ ମୋ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।’ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦଳର କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳ ପାଖରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

#WATCH | Shiromani Akali Dal Chandigarh Lok Sabha candidate Hardeep Singh Butrela decided not to contest the election and resigned from the party

He says, "The party had promised that they will handle the entire campaign, the party will take care of every aspect but no senior… pic.twitter.com/StCTzmhKTQ

— ANI (@ANI) May 6, 2024