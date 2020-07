ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ବହିଷ୍କୃତ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୧ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଏକ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ବେଆଇନ ଗର୍ଭପାତ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ । ଆନନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିବା ଡିଜିପି ଟ୍ୱିଟ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

DGP has dismissed Inspector Ananda Chandra Majhi former IIC of Birmitrapur Police Station from service .

His conduct was shameful .Our apologies to the young girl .

— DGP, Odisha (@DGPOdisha) July 1, 2020