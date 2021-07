ଭୁବନେଶ୍ୱର,(ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍): ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏଣିକି ସହଜରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପାଇପାରିବେ । ଘରେ ବସି ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ପାଇବେ । ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏମ୍‌ସି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡିବନି । ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ଆଜି ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Residents of Bhubaneswar can apply for the birth & death certificate online in a hassle free manner at

https://t.co/cl8QkYM2tl pic.twitter.com/qwg7IAY9qF

— BMC (@bmcbbsr) July 29, 2021