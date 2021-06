ତେଜିଲା ଫଟୋ ରାଜନୀତି: ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଏପରି ଜବାବ୍ ଦେଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଟିକାକରଣରେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି । କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ ପରେ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଅପରାଜିତା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ‘ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତିି । ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବା କଥା । ଏପରିକି ପିଏମଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇପାରିବ ।’ କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅପରାଜିତା କହିଥିଲେ । ଏହା ଭୀରୁ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଥିଲେ ।

Odisha failed to procure vaccines;it sought Central Govt's support.Our PM @narendramodi has come to the rescue of @CMO_Odisha. Basic courtesy demands that PM Modi's photos with CM's photo are put up at all Vaccination points by State Govt.Height of insecurity & narrow mindedness! pic.twitter.com/BcLaQ1KrnF

— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) June 23, 2021