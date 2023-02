ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଭର: ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଅଧା ଟିମକୁ ପଠାଇଲେ ପାଭିଲିୟନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳର ରୋମାଞ୍ଚ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଚୌକା ଛକାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଟି-୨୦ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏଭଳି ଏକ ଓଭର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଷ୍ଟେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚରେ । ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଟିମର ଅଧା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଟିଏ ଓଭର ବିପକ୍ଷ ଦଳ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚକୁ ଛଡାଇ ନେଇଛି ।

ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୪ ରନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଉପରେ ଯଦି ହାତରେ ୫ ୱିକେଟ ଥାଏ ତେବେ କ୍ରିକେଟରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଉଥ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଓଭରରେ ୫ ରନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା । ଏକଦା ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ୪୭ ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାର ବୋଲର ସାରା । ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏନି ଓ ନୀଲ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ୧ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଟିମ ସାଉଥ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ।

