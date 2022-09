ମୁମ୍ବାଇ: ଆୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’କୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ୍ ଭଲ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳକୁ ଅସିଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ର ୧୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସୋ ସିନେମା ହଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ କ୍ରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ସୋ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ସୋ’ର ଅଗ୍ରୀମ ବୁକିଂରୁ ୧୯.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ ରୋଜଗାରର ଆକଳନ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ହାଲୁକା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଭୁଲ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ଆକଳନ କେବଳ ଭାରତରୁ ରୋଜଗାରର ଅଟେ । ‘ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର’ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

#Brahmastra Day 1 Early Estimates for All-India Nett for all languages 36 Crs..

A new record for non-holoday for an Original Hindi film..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 10, 2022