ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲାଇଲେ ‘ମେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ସାଇକେଲ

ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ବା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କୋଭିଡ-୧୯ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ମୋଟାପଣ ବିରୋଧରେ ସାଇକେଲିଂ ଓ ଚାଲିବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ୨ ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯,୩୯୭ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟେସନ ଓ ରୁଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ ।

Cycling and walking have a huge role in tackling some of the health and environmental challenges that we face.

Our £2bn cycling strategy will encourage more cycling with thousands of miles of new bike lanes, and training for those who want to learn. pic.twitter.com/PwYtqXpdd1

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 28, 2020