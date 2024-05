Champions ହେଲା ‘ମୁମ୍ବାଇ’: ମୋହୁନ ବାଗନକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାତେଇଲା ଟ୍ରଫି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ISLକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଚମ୍ପିଆନ୍ । ପୂର୍ବତନ ଚମ୍ପିଆନ୍ ମୋହୁନ ବାଗନ୍ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଏଫସି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ୧-୩ରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରପି ଉପରେ କବଜା କରିଛି । ଜର୍ଜ ପେରେରା ଡିଆଜ, ବିପିନ ସିଂ ଏବଂ ଜାକବ ଭୋଜଟସଙ୍କ ଗୋଲ ବଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଏଫସି । ମ୍ୟାଚର ୪୪ ତମ ମିନିଟରେ ଜେସନ କମିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହପରେ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ କରି ଟ୍ରପି ଉପରେ କବଜା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

