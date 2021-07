ବିଶ୍ଵ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ ୨୦୨୧-୨୦୨୩ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ପଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଦଳକୁ ମିଳିବ ଏତିକି ଅଙ୍କ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ(ଆଇସିସି) ବିଶ୍ଵ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ ୨୦୨୧-୨୦୨୩ ପାଇଁ ନୂତନ ପଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଦଳକୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସିରିଜରେ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦଳର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପୂର୍ବ ପରି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଟାଇ ହେଲେ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ଓ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ, ଡ୍ର ହେଲେ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଓ ୩୩.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ଦଳକୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମୋଟ୍ ୨୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ତିନି ମ୍ୟାଚର ସିରିଜରେ ମୋଟ୍ ୩୬ ପଏଣ୍ଟ, ଚାରି ମ୍ୟାଚର ସିରିଜରେ ମୋଟ୍ ୪୮ ପଏଣ୍ଟ ଓ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମୋଟ୍ ୬୦ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ।

🔸 12 points available every match, irrespective of series length

🔸 Teams to be ranked on percentage of points won

