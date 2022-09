ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଗିରଫ! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍‌ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗୃହ ବନ୍ଦି କରି ସେନା କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସମରକନ୍ଦ ଏସ୍‌ସିଓ ସମ୍ମିଳନିରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସରକାରୀ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ‘ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ’ ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।

ଟ୍ୱିଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ହାଚ୍‌ଟ୍ୟାଗ୍ ସିଜିନପିଙ୍ଗ’ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ସିଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭିଜନ୍‌ର ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁ ଜିଣ୍ଟାଓ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଗୀତ ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସାରାରେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦି କରାଯାଇଛି।

New rumour to be checked out: Is Xi jingping under house arrest in Beijing ? When Xi was in Samarkand recently, the leaders of the Chinese Communist Party were supposed to have removed Xi from the Party’s in-charge of Army. Then House arrest followed. So goes the rumour.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 24, 2022