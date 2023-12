ପାକିସ୍ତାନର ଅହମ୍ମଦପୁର ସିଆଲରେ ଥିବା ରାମ-ସୀତା ମନ୍ଦିରକୁ କରିଦେଲେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ Video

ଅହମ୍ମଦପୁର: ପାକିସ୍ତାନର ଅହମ୍ମଦପୁର ସିଆଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମ-ସୀତା ମନ୍ଦିରର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର :-

ସୀତା ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅହମ୍ମଦପୁର ସିଆଲରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର । ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା । ଏହି ମନ୍ଦିର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଖୋଦନ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକ ସୀମା ବାହାରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର କାହାଣୀ କହିଥାଏ ।

ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି :-

ରାମ- ସୀତା ମନ୍ଦିରକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ ପରିଣତ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଏକ ବର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ଏକ ଅବହେଳା । ମନ୍ଦିରର ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଓମ୍ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି :-

ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋରୁ ତବେଲାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ସୀତା ମନ୍ଦିରର ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଇଁଷି ଓ ଛେଳି ବାନ୍ଧିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

Sita Ram Mandir has been converted into a chicken shop in Ahmadpur Sial town of Jhang District, Pakistan. pic.twitter.com/O4MtDn9lns

— South Asian Digest (@SADigestOnline) December 15, 2023