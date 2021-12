ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩ ଖେଳାଳି ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାହାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କ୍ରିକେଟକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା । ଦଳରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ତିନି ଖେଲାଳି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Chase, Cottrell and Mayers unavailable for T20I Series in Pakistan after COVID-19 positive tests | Read More: https://t.co/bYHZ27FrrL

କ୍ରିକେଟ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ତିନି ଖେଳାଳି ଏବଂ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍, ସେଲଡନ କଟ୍ରେଲ ଓ କାଇଲ ମାୟର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ । ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳି ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସୋଲେଟରେ ରହିବେ । ଚାରି ଜଣ କରୋନାର ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବଡ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।

WI have arrived safe and sound in Pakistan ahead of the T20I and ODI series! 🌴🇵🇰

Thanks to @TheRealPCB for hosting us! 🏏#PAKvWI #MenInMaroon pic.twitter.com/X1JYIG9e9m

— Windies Cricket (@windiescricket) December 9, 2021