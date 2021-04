କରୋନା ପ୍ରଭାବ: ଶ୍ମଶାନରେ ଲାଗିଛି ଶବର ଧାଡି, ପୋଡିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନି

ବାରଣାସୀ,୧୬ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଶ୍ମଶାନରେ ଲାଗିଛି ଶବର ଧାଡି ହେଲେ ପୋଡିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନି । ଶବସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ୫ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେପଟେ ପୋଡା ହେବାକୁ ଥିବା କାଠ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି । ଏଭଳି କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା । ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ତାଣ୍ଡବ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକ ଯେତେଯେତେ ବେପରୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ଛୁଉଁଛି । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରଣାସୀରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛିି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ ।

Trigger warning: Dead bodies

Queue of bodies (both Covid and non Covid) at natural gas crematorium at Harishchandra Ghat in Varanasi. pic.twitter.com/Z9XpQF2WIL

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 15, 2021