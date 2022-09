ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ କପି କରିଲେ ହଂକଂ କ୍ରିକେଟର, ମ୍ୟାଚ ପରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି କରିଲେ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ‘ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ହଂକଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିଞ୍ଚିଟ୍ ଶାହା ଆଣ୍ଠୁମାଡି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୨ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ମୂଳ କିଞ୍ଚିଟ୍ ଶାହା ଏହି ବିଶେଷ ଉତ୍ସବକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ତଥା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା ।

Proposal after the match by Kinchit Shah and she said "Yes". pic.twitter.com/ltxJhjyspP

