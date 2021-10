ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ; Lesbian ଆଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ଡାବର

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ସମଲିଙ୍ଗୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କରୱା ଚୌଥ୍ ଆଡରେ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି ଡାବର ଇଣ୍ଡିଆ । ଏଫ୍ଏମସିଜି କମ୍ପାନୀ ଡାବର ପକ୍ଷରୁ ଏକ କରୱା ଚୌଥ୍ ଆଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆଡକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।

ମିଶ୍ରଙ୍କ ଧମକ ପରେ ଡାବରର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ଫେମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆଡରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫେମ ବ୍ଲିଚ୍ ଲଗାଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାଢୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟ କରୱା ଚୌଥ୍ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସମାଜରେ ଏକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହି ଆଡକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର । ଏହା ପରେ ଡାବର ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

Fem's Karwachauth campaign has been withdrawn from all social media handles and we unconditionally apologise for unintentionally hurting people’s sentiments. pic.twitter.com/hDEfbvkm45

— Dabur India Ltd (@DaburIndia) October 25, 2021