(video)ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର କର୍ମଚାରୀ ୧୬ ମାସର ଶିଶୁକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଦୃଶ୍ୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡେ କେୟାର ରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଠାରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି । ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରାଯାଏ । ଏହି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦିନକୁ ୬-୮ ଘଣ୍ଟା ବିତାନ୍ତି । କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲ ପରେ ଏଠାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଯାହା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ରେ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବେ…

ସୂଚନାମୁତାବକ ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ୧୬ ମାସର ଶିଶୁକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।ନାଭି ମୁମ୍ବାଇର ୱାସିରେ ଥିବା ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଏହି ମାମଲା ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶିଶୁକୁ ମାଡ ମାରିବାର ଭିଡିଓ ସେଠାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନାହିଁ , ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରୀହ ପିଲାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

@navimumbaicv @NMMCCommr @nmtvnews @NMMConline This is what happened with my 16 months old baby in a day care (Smart Tots, Sec-28, Vashi)

NCR has been filed against this lady and the owner. Nobody has a right to beat a child.#viral #baby #daycareattendant #daycare #navimumbai pic.twitter.com/3rKlfBuCwR

— SIBIN BENNY (@BennySIBIN) February 8, 2023