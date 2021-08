ଆର ବଲକୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଆସିବେ ୩ ସୁପରଷ୍ଟାର

ମୁମ୍ବାଇ: ଆର ବଲକୀଙ୍କ ଅପକମିଙ୍ଗ ଅନଟାଇଟଲଡ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୩ ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର । ଥ୍ରୀଲର ବର୍ଗର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସାଉଥ୍ ସେନସେସନ ଦୁଲକର ସଲମାନ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

SUNNY DEOL – DULQUER SALMAAN IN BALKI'S NEW FILM… #SunnyDeol, #DulquerSalmaan, #PoojaBhatt and #ShreyaDhanwanthary to star in director R Balki's new film [not titled yet]… A thriller, the film is expected to release in early 2022. pic.twitter.com/gpW0G10iX0

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 11, 2021