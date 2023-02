ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଭୂକମ୍ପ, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ ସେମି ଖସୁଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନେପାଳରେ ଥିଲା। ରିଚ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୮ ଥିଲା । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ କମ୍ପନ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।

ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଭୂବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫ ସେମି ଖସୁଛି। ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ (ଭାରତ ଭୂକମ୍ପ ଆଲର୍ଟ) ର ରୂପ ନେଇପାରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଏହା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଡୁଛି।

Earthquake of Magnitude:4.4, Occurred on 22-02-2023, 13:30:23 IST, Lat:29.56 & Long:81.70, Depth: 10 Km ,Location: 143km E of Pithoragarh, Uttarakhand, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/MNTAXJS0EJ@Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/ovDBNhb7VO

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 22, 2023