ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ହେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା

ମୁମ୍ବାଇ: କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଗାଦି। ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇ ଯାଇଛି। ଶିବସେନାର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା୩୦ରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ନେବେ। ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସ।

ଫଡଣବିସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶପଥ ସମାରୋହ ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିବସେନା ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ନେବେ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ବାହାରେ ରହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫଡଣବିସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ଵ ଏବଂ ବୀର ସଭରକରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଶିବସେନା ତାଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥଲା। ଶିବସେନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜନାଦେଶକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲା। ଜନତା ମହାବିକାଶ ଅଘାଡିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସବୁଠୁ ବଡ ପାର୍ଟି ଥିଲା ବୋଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସ କହିଛନ୍ତି।

