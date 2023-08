X ଖୁବଶୀଘ୍ର ହଟାଇବ ବ୍ଲକ ଫିଚର: ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏଲନ ମସ୍କ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X କୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। X ର ସିଇଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ X ରୁ ବ୍ଲକିଂ ଫିଚର ହଟାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। X ମୁଖ୍ୟ ମସ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିଏମ ବ୍ୟତୀତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ ସୁବିଧା ହଟାଯିବ।

ଏକ୍ସ ଏହାର ସହାୟତା ପେଜ୍ ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ, ଟ୍ୱିଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଅବରୋଧ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ।

JUST IN: Elon Musk says X (Twitter) will remove the ability to block accounts.

