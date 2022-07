ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲାଗିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି, ଇସ୍ତଫା ନଦେଇ ମାଳଦ୍ବୀପ ପଳାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟବାୟା ରାଜପକ୍ସେ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟବାୟା ରାଜପକ୍ସେ ପଳାୟନ କରିବା ପରେ ଜନତା ପୁଣି ଚିହିକି ଉଠିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପସିଛନ୍ତି । ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାନିଲ ୱିକ୍ରେମେସିଂହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାହାନକୁ ଜବତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

#WATCH Military personnel use tear gas shells to disperse protestors who scaled the wall to enter Sri Lankan PM's residence in Colombo pic.twitter.com/SdZWWRMwTn

— ANI (@ANI) July 13, 2022