ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ PayTM FASTag ସ୍କାନ୍ କରି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ Videoର ସତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୁଟେରାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ୨ ପାଦ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବାଳକ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାରର ୱିଣ୍ଡୋସ୍କିନ୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ପେଟିଏମ ଫାଷ୍ଟାଗରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବାଳକ ଆପଲର ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାରର ୱିଣ୍ଡୋସ୍କିନ୍ ସଫା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ପରେ ବାଳକଟି ୱିଣ୍ଡୋସ୍କିନ ଉପରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟାଗ ଷ୍ଟିକର ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିବା ନଜର ଆସିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି, ବାଳକଟି ନିଜ ଘଣ୍ଟାରେ ଷ୍ଟିକରକୁ ସ୍କାନ କରୁଛି ଓ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ଫାଷ୍ଟାଗ ଏପରି କୌଣସି ଲୁଟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମନା କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ…

⁦@FASTag_NETC⁩ there is a video currently in circulation on scams involving scanning of fast tag and siphoning payments, is this true can you confirm? #cybersecurityawareness #cybersecurity pic.twitter.com/1L1uEDasT3 — Venkat Madala (@venky4a) June 18, 2022

1/2> The Loot party new mode of loot. Be aware of this. Watch both part carefully how Apple wrist watch used for @FASTag_NETC scanning. Any remedy Mr @nitin_gadkari @OfficeOfNG @NHAI_Official kuch samajh aya foreign technology me se?? pic.twitter.com/ggkNHJCr0b — Sergeant Bikash🇮🇳 (@Bikash63) June 24, 2022