ମୁମ୍ବାଇର ୬୦ ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ମୁମ୍ବାଇ : ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ୬୦ ମହଲା କୋଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । କର୍ରି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଅଭିଘ୍ନ ପାର୍କ କୋଠାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୯ତମ ମହଲାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡେଇଁବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକ ଜୀବନ ବିକଳରେ କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେଇଏମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

Mumbai | One person dead in fire at Avighna Park apartment building on Curry Road pic.twitter.com/pMdV4tNP7h

— ANI (@ANI) October 22, 2021