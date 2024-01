ବଦଳିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର; ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ। ଜୟସ୍ୱାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

The baton passes on!

Shri Randhir Jaiswal assumes charge as the Official Spokesperson of @MEAIndia as Shri Arindam Bagchi proceeds on overseas assignment. pic.twitter.com/Iqn9TGj00V

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 3, 2024