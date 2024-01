ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ; ‘କାହିଁକି ନୂଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ?’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ନାହିଁ? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା।

#WATCH | On Ayodhya Ram temple, Congress leader Digvijaya Singh says, "I don't need an invitation. Lord Ram is in our hearts… Where is the idol of Ram Lalla over which the conflict happened? Why has the old idol not been consecrated? Where is the new idol coming from, and what… pic.twitter.com/EfmKnUHW1I

— ANI (@ANI) January 3, 2024