ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପଞ୍ଜାବ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର, କିରନ ରିଜିଜୁ, ବିଜେପି ନେତା ସୁନୀଲ ଜାଖର ଏବଂ ବିଜେପିର ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଅଜୟବ ସିଂ ଭଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

Former Punjab CM Shri @capt_amarinder merged his party Punjab Lok Congress (PLC) and joined BJP in presence of senior party leaders at BJP headquarters in New Delhi. #JoinBJP pic.twitter.com/5nMFtU1Hm1

— BJP (@BJP4India) September 19, 2022