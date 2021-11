ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇପିଲା ସାମିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ପରିବାରର ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇଜଣ ପିଲା । ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସମୟପୁର ବଦଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘର ଭିତରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଶାପଡ଼ିନାହିଁ ।

Delhi | Four members of a family, including two children, were found dead in the outer north district area. Investigation is underway, say police

— ANI (@ANI) November 30, 2021