ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବମ୍ପର ଅଫର: ୭ ରୁ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ ଛାଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଅଫର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଛାଡ ରହିଛି । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କକୁ ଥରେ ଛାଡ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାରିଖ କିମ୍ବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) କୁ ନେଇ ବିମାନ ସେବା କହିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ପାଇଁ କେବଳ ଭଡା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହେବ । ଜି -୨୦ ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ଏବଂ ୧୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ଲକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ଭାବରେ ଭାରତ ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜି -୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ, ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ ସ୍କୋଲଜ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ, ସାଉଦି ଆରବର ମହମ୍ମଦ ବିନ ସଲମାନ ଏବଂ ଜାପାନର ଫୁମିଓ କିଶିଡାଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

Important Announcement: There will be traffic restrictions in Delhi between 7th and 11th September 2023. As a measure of goodwill, passengers holding confirmed ticket to fly to or from Delhi on these dates are being offered a one-time waiver of applicable charges, if they wish to…

