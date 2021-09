କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍ ଗୋଗୀ ନିହତ, ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟରେ ଦିନ ଦିପହରେ ଫାୟାରିଂ ବେଳେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନ ଦିପହରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟ ଭଳି ଏକ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି । ଏହି ଫାୟାରିଂ ରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି ଗୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛ୍ରି । କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଗୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ବେଶରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟ କୁ କିଛି ଅପରାଧି ଓକିଲ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ ।

ପୋଲିସ୍ ର କହିବାନୁସାରେ, ଟିଲ୍ଲୁ ତାଜପୁରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଓକିଲ ବେଶରେ ଗୋଗୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ୍ ଓ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଫାୟାରିଂ ପରେ କୋର୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍ ଚିତେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ଗୋଗୀକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନେଇ ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଓକିଲ ବେଶରେ ଆସିଥିବା ଅପରାଧି ମାନେ ଫାୟାରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଅପରାଧିଙ୍କ ଗୁଳିର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ୍ ବି ପାଲଟା ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା ।

#WATCH | Visuals of the shootout at Delhi's Rohini court today

As per Delhi Police, assailants opened fire at gangster Jitender Mann 'Gogi', who has died. Three attackers have also been shot dead by police. pic.twitter.com/dYgRjQGW7J

