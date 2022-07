ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ଗାଙ୍ଗୁଲି! ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୌରଭ ଦାଦା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି । ଲିଜେଣ୍ଡସ ଲିଗରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦାଦା । ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ବାଦବିବାଦରୁ ସେ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ଦେଶର ପୂର୍ବ କ୍ରିକେଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଲିଜେଣ୍ଡସ ଲିଗ କ୍ରିକେଟ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୩ଟି ଟିମ ଭାଗ ନେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଇରଫାନ ପଠାନ, ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ସମେତ ଦିବଙ୍ଗତ ଶେନ ୱାର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ବୁଧବାର ଲିଜେଣ୍ଡସ ଲିଗ କ୍ରିକେଟ ତରଫରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଚଳିତବର୍ଷ ସିଜନରେ ଯୋଡି ହେବେ ବୋଲି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଖେଳିବାର ଏକ ଫଟୋ ସହିତ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ।

The @BCCI president @SGanguly99 to @PTI_News "I am not a part of any Legends League. The news is not true."#CricketTwitter

— Kushan Sarkar (@kushansarkar) July 20, 2022