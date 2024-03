ରାଜନୀତିରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଗୌତମ; ‘ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ନିଜେ ଟୁଇଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। “ମୁଁ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ। ୨୦୧୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି । ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ”

I have requested Hon’ble Party President @JPNadda ji to relieve me of my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments. I sincerely thank Hon’ble PM @narendramodi ji and Hon’ble HM @AmitShah ji for giving me the opportunity to serve the people. Jai Hind!

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।

I have pledged my support by donating to the BJP, contributing to PM @NarendraModi ji’s vision of building a Viksit Bharat.

