ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ବିମାନ; ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା GOOGLE

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ବିମାନ ଉଡାଇଥିବା ସରଳା ଠକରାଲଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଡୁଡୁଲ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ଗୁଗଲ । ସରଳାଙ୍କ ୧୦୭ ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଡୁଡୁଲ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି । କଳାକାର ବୃନ୍ଦା ଜାଭେରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଡୁଡୁଲରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ସରଳା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ଭାବରେ ବିମାନ ଉଡାଇବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।

At the age of 21, Sarla Thukral soared to new heights by taking her first solo flight and becoming India’s first woman pilot 👩‍✈️

