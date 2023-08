ମହଙ୍ଗା ଗହମ-ଚାଉଳରୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ମୁକ୍ତି! ଖୋଲା ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବିକ୍ରି କରିବେ ସରକାର

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଗହମ ଏବଂ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଜ ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଗୋଡାଉନରେ ୨୮.୩ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗହମ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୬.୬ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ, ଖୋଲା ବଜାରରେ ସରକାର ଏହାର ଷ୍ଟକରୁ ଗହମ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ନହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା।

Government to sell additional 5 million tons of wheat, 2.5 million tons of rice in open market to check prices: Food Secretary.

— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2023