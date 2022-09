ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଆଇପିଏଲର ଶେଷ ସିଜନରେ ଟାଇଟଲ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଆଇପିଏଲ ଟାଇଟଲକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା।ଦଳର ବିଜୟରେ ଓପନର୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।ତେବେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୨ରେ ଗୁଜୁରାଟ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ | ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ନିଜେ ଡେବ୍ୟୁ ସିଜନରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲ୪୮୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗିଲଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।” ଏହି ଟ୍ୱିଟକୁ ରିଟ୍ୱିଟ କରିବାବେଳେ ଗିଲ ଏକ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଏହି ଟୁଇଟ୍ କୌଣସି ପଦୋନ୍ନତିର ଅଂଶ କି ଗିଲ ଗୁଜୁରାଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

It’s been a journey to remember. We wish you all the best for your next endeavour, @ShubmanGill!#AavaDe

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) September 17, 2022