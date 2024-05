Big Breaking; ଗୁଜୁରାଟର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଗିଲ୍-ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ଚେନ୍ନାଇର ସମସ୍ତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଓପନର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟର ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଦଳକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଗୁଜୁରାଟ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୫୦ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୫୨ ବଲରୁ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

