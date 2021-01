ମାଇନସ୍ ୯ ଡିଗ୍ରୀରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କଲେ ଗୁରୁ, ନାକରୁ ବାହାରିଲା ରକ୍ତ

ମୁମ୍ବାଇ, ୨୯ା୧: କୌଣସି ଆଲବମ୍ ବା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟିମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଗୁରୁ ରାନ୍ଧୱା । ନିକଟରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ସୁଟିଂ କରିବା ଅବସରରେ ଗୁରୁ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସୁଟିଂ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

So difficult to shoot at -9*C but Hardwork is the only way forward.

We did great shoot in Kashmir. Out soon ❤️ @TSeries pic.twitter.com/4w0kyAi5iO

— Guru Randhawa (@GuruOfficial) January 27, 2021