ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ୪ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି; ଚୋରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଚାକିରି କରିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲୁଟି ନେଲେ ୪ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି ଆଉ ତା ପୁଣି ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ । ହ୍ୟାକିଂ କରି ୪୫୦୦ କୋଟିର କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଲୁଟିବା ପରେ ଅର୍ନ୍ତଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା । ଏଥେରିୟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଲୁଟି ନେଇ କେଉଁ ଆଡେ ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ପଲି ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ଏହି ଲୁଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହ୍ୟାକର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚାକିରିର ଅଫର ଦେଇଛି ପଲି ନେଟୱର୍କ ।

Cross-chain solutions are crucial to the sustainability of Web3!

Instead of exploiting, become a #whitehat #hacker, as you're important to the future of decentralization for making it more secure and to increase mass acceptance of #blockchain & #crypto!#hackforgood https://t.co/xZjpQuPcRo

— flux.01 (@zero1_flux) August 11, 2021