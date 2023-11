ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ? ଏହି ଉପାୟରେ ମାତ୍ର ୩୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ଆଜିର ଯୁଗ ଡିଜିଟାଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ହ୍ୟାକରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପକରଣକୁ ନୂଆ ଉପାୟରେ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏକ ଝଟକାରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ, ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ।

ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା କିପରି?

ହ୍ୟାକରମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଟେକନିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ।

୩୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣିପାରିବେ :-

ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଲେ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ପଦ୍ଧତିକୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ HasnaZaruriHai ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ।

ଆପଣ ଏହି କୋଡ୍ ସହିତ ଜାଣିବେ :-

ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲର ଡାଏଲର୍ ପ୍ୟାଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଲର୍ ପ୍ୟାଡରେ *#67# ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡି କି, ଆପଣଙ୍କ କଲ୍, ଡାଟା ଇତ୍ୟାଦି ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ଯଦି କଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଫରୱାର୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କର ନଜର ରହିଛି । ଏହାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ଡାଏଲର୍ ପ୍ୟାଡରେ #002# ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଓ ଡାଟା ଫରୱାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।

Simple way to check if your phone is hacked or not ?

