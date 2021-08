ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ

କୋଲକାତା : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଝଟକା। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ରାଖଲ ବେରାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ନହୁଏ।

Calcutta High Court directs that Rakhal Bera, a close associate of BJP leader Suvendu Adhikari, be immediately released from custody and no further FIR be registered against him without leave of the court.

Bera was arrested in connection with a fraud case.

— ANI (@ANI) August 2, 2021