ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମଦ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। କେଜ୍ରିୱାଲ ସାହେବ ନିଜେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ କରିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ଟି ସମନ ମିଳିଥିଲା, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଯାଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ପଦାକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେହେରାକୁ ଆଜି କେଜ୍ରିୱାଲ୍ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାରେ କାମ କରିଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।

ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ କେଜ୍ରିୱାଲ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଡକାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରୁ ତାଙ୍କୁ ୯ଟି ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ସମନରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସୁଚିତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଜେଲରୁ ସରକାର ଚଳାଇବେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ, ଆଇନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅପମାନ।

ଏହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦିନ ଆଉ କ’ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କର, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କର, ତା’ପରେ ପୂରା ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ଇଡି ୯ ଥର ସମନ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଥରେ ବି ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକତା କ’ଣ ଥିଲା? ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ୯ ଥର ସମନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନୀତି କିପରି ବଦଳିଲା, କିଏ କାହାକଥା କହିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା, ଡେପୁଟି ସିଏମଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Chennai: On ED arresting Delhi CM Arvind Kejriwal, Union Minister Anurag Thakur says, "… They are saying that Arvind Kejriwal will run the government from the jail. This is an insult to the people of Delhi, law and democracy… It is unfortunate that a political party… pic.twitter.com/d2CFjfOM2g

— ANI (@ANI) March 22, 2024