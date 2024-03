ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ମେଣ୍ଟର ନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନେକ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ ପରାଜୟକୁ ଭୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଅହଂକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ବିଜୟ ନେଇ ଖୋଲା ଦାବି କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଆଇନ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଭୀତ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏକ ମୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ।

ଏନସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଯାଇପାରିବ ତାହା ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଦର୍ଶାଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ମେଣ୍ଟ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛି।

କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସମୟ କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ନେତା ଡେରେକ୍ ଓବ୍ରାଏନ୍ । ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ସିପିଏମ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।

ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କି ଭାରତ ମେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିପିଆଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡି ରାଜା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଜେପିର “ଚିନ୍ତା” କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଶିବସେନା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏକ ନୂଆ ଜନବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

The arbitrary arrest of yet another CM by ED reeks of political vendetta & growing authoritarianism.This cowardly act has exposed fears of the ruling party now resorting to desperate measures by manipulating elections even before they are held. History has shown that tyranny…

